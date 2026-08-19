Trump mostró la nueva obra de la Casa Blanca y dejó su nombre grabado en ella: “Una nueva era”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este miércoles, 19 de agosto, el avance del nuevo helipuerto que se construye en el South Lawn de la Casa Blanca y que será utilizado por los helicópteros Marine One.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la Casa Blanca calificó la obra como “una nueva era” para la residencia presidencial y destacó la participación de los trabajadores encargados de hacer realidad el proyecto. En las imágenes difundidas por la administración aparece Trump junto a los trabajadores de la construcción y firmando una pieza de granito que será incorporada al helipuerto.

Durante el recorrido con periodistas, Trump también destacó las características del material utilizado en la construcción y volvió a defender las obras que se adelantan en los terrenos de la Casa Blanca. Según Associated Press, el mandatario firmó una pieza que lleva la inscripción “Donald Trump 45-47 president” y que está destinada a formar parte del sello presidencial del helipuerto.

La construcción del helipuerto fue anunciada por Trump en julio y está relacionada con la incorporación de los nuevos helicópteros VH-92A utilizados para las misiones de Marine One. Estas aeronaves tienen un sistema de escape que dirige el calor hacia el suelo, lo que puede afectar el césped del South Lawn. Por esa razón, la administración decidió construir una superficie especialmente diseñada para sus operaciones.

Asimismo, la obra contempla una plataforma construida con granito de California. Trump aseguró que la obra sería financiada por Sikorsky, filial de Lockheed Martin y fabricante de los helicópteros Marine One. En julio, la compañía confirmó una contribución de entre 5 y 6 millones de dólares al Servicio de Parques Nacionales para el proyecto.

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de modificaciones. A comienzos de agosto, trabajadores desmontaron parte del sello de granito que ya había sido instalado en el helipuerto, en medio de cambios ordenados durante la construcción. La Casa Blanca explicó entonces que continuaba realizando mejoras para adaptar la obra a las necesidades de la residencia presidencial y sus terrenos.

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Durante su recorrido de este miércoles, Trump aseguró que el helipuerto también podrá utilizarse para otros eventos de la Casa Blanca. Reuters informó que el mandatario señaló que la nueva superficie podría servir para recibir visitantes y realizar actividades mientras avanzan otras obras en el complejo presidencial.

El nuevo helipuerto hace parte de un proceso más amplio de remodelación impulsado por Trump durante su segundo mandato. Entre las obras también se encuentra el proyecto para construir un gran salón de eventos en el lugar donde estaba el East Wing, además de modificaciones en diferentes áreas de la residencia presidencial. Estas intervenciones han generado cuestionamientos políticos y jurídicos, particularmente por el proyecto del nuevo salón de baile, cuya construcción enfrenta una disputa relacionada con la necesidad de autorización del Congreso.

Finalmente, Trump busca dejar una intervención visible en los terrenos de la Casa Blanca, mientras la administración sostiene que las renovaciones son necesarias para modernizar y preservar el complejo presidencial.