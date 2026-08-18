NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
estrecho de Ormuz

Buque comercial fue impactado por un proyectil en el estrecho de Ormuz en medio de tensiones entre EE. UU. y el régimen de Irán

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Embarcaciones navegando en el Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
Embarcaciones navegando en el Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
La agencia británica UKMTO confirmó el ataque contra una embarcación no identificada frente a la costa de Omán.

Un buque comercial fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras realizaba el tránsito de salida en el estrecho de Ormuz, según reportó este martes la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).

El ataque dejó al menos una persona herida entre la tripulación, la cual viene siendo atendida por la Guardia Costera de Omán, hecho que se produce en un punto geográfico estratégico que continúa sumido en una severa crisis de navegaciones.

El incidente marítimo se registró un día después de que venciera el plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento suscrito el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán para el cese de las hostilidades.

Ante el estancamiento de las negociaciones, la cúpula política del régimen de Irán ratificó su postura de mantener el bloqueo, la escalada bélica en el estrecho de Ormuz mantiene en riesgo a los marinos mercantes que transitan por la zona.

o

Integrantes de la tripulación india del buque AM Pioneer denunciaron públicamente presiones por parte de las empresas armadoras para navegar por el área en conflicto.

o

Organizaciones sindicales marítimas han iniciado acciones legales para proteger a los trabajadores, recordando que desde febrero se contabilizan al menos 17 marinos fallecidos en esta ruta estratégica.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Régimen de Irán

Estados Unidos

Guerra

Buque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Una mujer que resistió 63 días bajo escombros en 2005: la historia que da esperanza tras el sismo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Exoficial de EE. UU. pide a Donald Trump y a Marco Rubio un nuevo operativo en Venezuela para "dar de baja al liderazgo régimen de Delcy Rodríguez"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto en Colombia

Una mujer que resistió 63 días bajo escombros en 2005: la historia que da esperanza tras el sismo en Colombia

Excarcelaciones en Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Alerta en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear Omán en medio del conflicto con el régimen de Irán

Foto: AFP
Terremoto en Colombia

¿Cómo afrontar el duelo tras una tragedia? Psicóloga explica los retos que enfrentan las víctimas de los terremotos de Colombia y Venezuela

Donald Trump y Marco Rubio - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Exoficial de EE. UU. pide a Donald Trump y a Marco Rubio un nuevo operativo en Venezuela para "dar de baja al liderazgo régimen de Delcy Rodríguez"

Más de Actualidad

Ver más
María Elvira Salazar - Foto AFP
Marco Rubio

"Mientras los sátrapas de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello sigan aferrados al poder, nadie podrá confiar": congresista de EE. UU. luego de que Marco Rubio anunciara inicio de transición en Venezuela

Gustavo Petro y la espada de Bolívar-Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro traslada espada de Bolívar y llama "virrey ilegítimo" al presidente electo: ¿Qué pasa?

Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella declara desastre nacional tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Elvira Salazar - Foto AFP
Marco Rubio

"Mientras los sátrapas de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello sigan aferrados al poder, nadie podrá confiar": congresista de EE. UU. luego de que Marco Rubio anunciara inicio de transición en Venezuela

Gustavo Petro y la espada de Bolívar-Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro traslada espada de Bolívar y llama "virrey ilegítimo" al presidente electo: ¿Qué pasa?

Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella declara desastre nacional tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos "no ha terminado en absoluto" su campaña contra el régimen de Irán

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Álex Saab

La justicia de Estados Unidos anunció la fecha del inicio de juicio contra Alex Saab, presunto testaferro de Maduro

Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Nicolás Maduro

¿Quién miente? Las diferentes versiones de los hermanos Rodríguez sobre lo que pasó el 3 de enero en Venezuela

Antonio Ledezma, María Corina Machado y David Smolansky - Foto EFE
Antonio Ledezma

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023