Buque comercial fue impactado por un proyectil en el estrecho de Ormuz en medio de tensiones entre EE. UU. y el régimen de Irán

Un buque comercial fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras realizaba el tránsito de salida en el estrecho de Ormuz, según reportó este martes la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).

El ataque dejó al menos una persona herida entre la tripulación, la cual viene siendo atendida por la Guardia Costera de Omán, hecho que se produce en un punto geográfico estratégico que continúa sumido en una severa crisis de navegaciones.

El incidente marítimo se registró un día después de que venciera el plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento suscrito el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán para el cese de las hostilidades.

Ante el estancamiento de las negociaciones, la cúpula política del régimen de Irán ratificó su postura de mantener el bloqueo, la escalada bélica en el estrecho de Ormuz mantiene en riesgo a los marinos mercantes que transitan por la zona.

VEA TAMBIÉN Trump asegura que Estados Unidos mantendrá el “control total” del estrecho de Ormuz e insiste en la severa crisis del régimen de Irán o

Integrantes de la tripulación india del buque AM Pioneer denunciaron públicamente presiones por parte de las empresas armadoras para navegar por el área en conflicto.

VEA TAMBIÉN Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos luego de derrotar al régimen de Irán o

Organizaciones sindicales marítimas han iniciado acciones legales para proteger a los trabajadores, recordando que desde febrero se contabilizan al menos 17 marinos fallecidos en esta ruta estratégica.