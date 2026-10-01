María Corina Machado
Programa: La Tarde
"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado
La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes su trigésima primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países miembros activos para analizar la crítica situación en Nicaragua, después de que el líder del régimen Daniel Ortega anunciara que no habrá más elecciones en el país centroamericano. Para hablar sobre este tema, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica e integrante del Grupo IDEA, conversó con el programa La Tarde de NTN24.