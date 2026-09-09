Estos son los audios con indignantes amenazas del criminal alias 'Calarcá' contra gobernador en Colombia

El programa El Punto Clave de la Noticia conoció en exclusiva las nuevas amenazas del considerado narcoterrorista alias "Calarcá" contra autoridades locales.

En este caso el objetivo militar de esta perversa organización es el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien en diversas oportunidades ha denunciado extorsiones, secuestros y constreñimiento en las pasadas elecciones.

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En los audios, Calarcá insulta en numerosas oportunidades al gobernador y le dice que sigue “vivo”.

“No se crea gran hijue (…)que porque nos mandaron por allá a joder a los otros muchachos entonces gran hijue (…) ahora se acabó las Farc. Tranquilo que su papá "Urías " está vivito y coleando”, se escucha.

Al gobernador sus denuncias lo han hecho blanco de las disidencias de las Farc comandadas por Calarcá. En El Punto Clave de la Noticia el gobernador se refirió a estas amenazas.

Además, dijo que en su departamento el “voto fusil” continúa debido a que estructuras criminales están persiguiendo a quienes creen que votaron por el actual presidente Abelardo de la Espriella.

“Están asustados porque hay una ofensiva muy fuerte en contra de ellos”, anticipó, no obstante, el gobernador.

Pese a la compleja situación que vive por cuenta de las amenazas, el gobernador es optimista sobre la actitud que ha mostrado el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las estructuras criminales.

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“Esperamos ahora sí un accionar militar contundente. No puede existir paz si ellos siguen sometiendo a la población”, expresó.

Indicó que hay un cambio en la actitud de la fuerza pública en su accionar contra los criminales.