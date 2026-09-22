Difunden primeras imágenes de Delcy Rodríguez en la ONU en polémica visita previo a cita con Trump

La encargada del régimen de Venezuela Delcy Rodríguez llegó este martes a la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para participar en la 81 Asamblea General de la ONU.

En varios videos quedó registrado el momento en el que la jefa del régimen ingresó a las instalaciones tras ser recibida por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Durante su visita a la sede de Naciones Unidas, Rodríguez, vestida de azul y con un broche alusivo al mapa de Venezuela, firmó el libro de visitantes y posteriormente estrechó la mano de Guterres.

VEA TAMBIÉN Máxima expectativa por encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez: revelan detalles de la reunión que sería modesta y breve o

Según Naciones Unidas, la conversación entre Guterres y Rodríguez incluyó las reformas económicas que adelanta Venezuela, la reorganización de su deuda, los procesos de diálogo y la cooperación entre el organismo internacional y Caracas.

Rodríguez estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete, entre ellos el canciller Félix Plasencia, el vicepresidente de Economía Calixto Ortega, el primer viceministro de Exteriores Oliver Blanco y la ministra de Hidrocarburos Paula Henao.

La jefe encargada del régimen también sostuvo reuniones con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Ajay Banga, titular del Grupo del Banco Mundial; y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La agenda de Rodríguez contempla para este martes 22 de septiembre una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un día después, la jefe del régimen intervendrá ante la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en la primera jefa venezolana en participar en este encuentro desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.