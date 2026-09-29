La cena privada de Luis Miguel que llamó la atención en Nueva York

El famoso cantante puertorriqueño-mexicano Luis Miguel fue visto compartiendo una cena privada en un exclusivo restaurante de Manhattan, Nueva York.

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El encuentro entre el intérprete de 'O tú o ninguna' y varias amistades tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en un salón privado del restaurante Estiatorio Milos Midtown.

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De acuerdo con los reportes, Luis Miguel estuvo acompañado por una pareja de amigos cercanos.

En redes sociales, algunos usuarios mencionaron que el cantante se reunió con la diseñadora de modas venezolana Carolina Herrera; sin embargo, el rumor no ha sido confirmado.

En la velada Luis Miguel habría recibido la visita inesperada del cantante Manuel Mijares, quien se acercó a saludarlo.

Otro dato que surgió es que el establecimiento comercial tomó algunas medidas para preservar la privacidad del cantante durante su permanencia.

Luis Miguel es ampliamente considerado uno de los artistas más reservados y herméticos de la música latina

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En el ámbito musical, la próxima gira de Luis Miguel se llevará a cabo durante el año 2027.