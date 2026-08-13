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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Servicio Geológico Colombiano

Registran temblor de 4,2 de magnitud en epicentro del terremoto del pasado lunes en Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en Colombia (Servicio Geológico)
Sismo en Colombia (Servicio Geológico)
El terremoto en Colombia tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, en Chocó, y fue de una magnitud de 7,4 a una profundidad de 96 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano informó este jueves que se registró un temblor de 4,2 de magnitud en la población de San José del Palmar, en el departamento del Chocó y la zona que fue epicentro del terremoto que estremeció el pasado lunes al país.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, indicó el Servicio en su cuenta de X.

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El terremoto en Colombia tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, en Chocó, y fue de una magnitud de 7,4 a una profundidad de 96 kilómetros.

Según el último balance oficial, el evento ha dejado una profunda huella de destrucción y dolor: 265 fallecidos, 3.494 heridos y un alarmante aumento a 496 personas desaparecidas.

El país está en un intenso esfuerzo de búsqueda y rescate, y prioriza la localización de los desaparecidos con todas las capacidades nacionales y la cooperación internacional.

El presidente Abelardo de la Espriella, desde el Palacio de San Carlos, ha explicado las dimensiones del daño: 11,347 viviendas destruidas, 53,526 viviendas afectadas, 140 edificios colapsados, así como importantes daños en infraestructura, incluyendo centros educativos y de salud, además de importantes sectores viales afectados.

El devastador terremoto de este lunes en Colombia también se sintió en otros países vecinos limítrofes con el país cafetero.

El terremoto se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, así como en algunas regiones de Venezuela.

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