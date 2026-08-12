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Jueves, 13 de agosto de 2026
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El Salvador

Se registra sismo de magnitud 5,5 en El Salvador: se sintió también en otros países

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Foto de referencia de un sismógrafo (CANVA)
Foto de referencia de un sismógrafo (CANVA)
El temblor ocurrió a las 18H30 locales (00H30 GMT del jueves) y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico,

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este miércoles El Salvador, Honduras y Nicaragua sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y observatorios locales de sismología.

El temblor ocurrió a las 18H30 locales (00H30 GMT del jueves) y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, unos 160 km al sur de la capital, precisó el instituto estadounidense.

El movimiento se produjo a una profundidad de 56,8 km, precisó.

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El ministerio de Medio Ambiente salvadoreño indicó en X que el sismo tuvo una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y que "no existe amenaza de tsunami para El Salvador".

El movimiento telúrico también se sintió en otros países centroamericanos como Honduras y Nicaragua.

Las autoridades de protección civil de los tres países no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque provocó temor entre pobladores.

El sismo se registró dos días después de un terremoto de 7,4 en Colombia que deja hasta ahora 265 muertos, unos 3.500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.

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Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales.

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