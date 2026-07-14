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Venezuela

Indignante reacción de Tarek William Saab a los terremotos en Venezuela tras hablar de apoyo "espiritual y cultural" del régimen a damnificados

julio 14, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Tarek William Saab, exfiscal general del régimen venezolano - Foto: EFE
Tarek William Saab, exfiscal general del régimen venezolano - Foto: EFE
Las declaraciones del funcionario produjeron reacciones cuando miles de venezolanos siguen siendo afectados por los terremotos que dejó víctimas y grandes daños materiales.

Las declaraciones del exfiscal del régimen venezolano, Tarek William Saab, nuevamente generan polémica después de asegurar que el apoyo que se les están dando a las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela es "espiritual" y "cultural".

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El funcionario, el cual se encuentra como encargado de la misión "Venezuela Mi Patria Querida", realizó la afirmación en una actividad relacionada con la atención a los damnificados.

Lo anterior expresado por Saab fue debido al trabajo que, según el, hace que la misión creada por el régimen para acompañar a las personas afectadas por los sismos sea adelantada. Las declaraciones se encuentran registradas en un video que rápidamente empezó a circular en redes sociales y provocó varios cuestionamientos por parte de usuarios que consideran que estas respuestas frente a la magnitud de la tragedia son insignificantes.

El terremoto ocurrido el pasado 24 de junio dejó una profunda afectación en muchas zonas del país, sobre todo en el estado La Guaira y regiones del centro-norte venezolano.

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La emergencia produjo el colapso de viviendas, edificios e infraestructura, además de decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas que perdieron sus hogares, sin contar los ciudadanos que desaparecieron y siguen desaparecidos.

Desde aquel 24 de junio, equipos de rescate y voluntarios están en las labores de búsqueda y atención de los damnificados. Por otro lado, numerosas familias permanecen en refugios temporales y/o dependen de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Organizaciones civiles y ciudadanos también están impulsando campañas de recolección de alimentos, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad para apoyar a las comunidades afectadas.

El régimen anunció la creación de la misión "Venezuela Mi Patria Querida", encabezada por el funcionario Tarek William Saab, con el objetivo de crear acciones de acompañamiento a las víctimas del desastre.

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No obstante, las declaraciones mencionadas del funcionario solo están dejando ver críticas y esto porque hizo énfasis en el componente espiritual de la iniciativa, sin detallar medidas nuevas en cuanto a material para quienes lo perdieron todo luego de los sismos.

Numerosos usuarios están cuestionando que el discurso se centrara en aspectos simbólicos cuando en estos momentos miles de familias están necesitando viviendas, alimentos, atención médica y servicios básicos. Por su parte, otros luego de la emergencia, recordaron que distintas organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros están enviando ayuda humanitaria para apoyar las labores de atención.

De hecho, en las últimas horas, el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos para Venezuela difundieron imágenes de la entrega de alimentos e insumos de primera necesidad para las comunidades afectadas, acompañados de mensajes de solidaridad para a los damnificados.

En este momento, las labores de recuperación avanzan y las declaraciones de Saab colocaron sobre la mesa el debate sobre la respuesta del régimen ante una de las mayores emergencias naturales registradas recientemente en Venezuela. Miles de familias siguen esperando soluciones concretas para reconstruir sus viviendas y recuperar las condiciones de vida que perdieron de manera lenta, pero en la medida que se puede, constante.

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