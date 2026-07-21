Gobierno de Estados Unidos pide "inmunidad" en emblemático caso para Delcy Rodríguez tras considerarla "jefe de Estado en ejercicio"

El Departamento de Estado de Estados Unidos, según una carta compartida por varios medios, le pidió al Departamento de Justicia que interceda para que se le otorgue a Delcy Rodríguez inmunidad, “en vista de su estatus actual como jefa de Estado de Venezuela”, en una investigación en curso en su contra en la que también están involucrado el dictador Nicolás Maduro y su presunto testaferro Alex Saab.

“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidente Rodríguez, como jefe de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”, mencionó la dependencia liderada por el secretario Marco Rubio.

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Para el Departamento “de conformidad con los principios de inmunidad del derecho consuetudinario articulados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su autoridad constitucional sobre asuntos exteriores e informados por el derecho internacional consuetudinario, la presidente Rodríguez, como jefe de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, es inmune mientras esté en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”.

“En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente una sugerencia de inmunidad al tribunal de distrito, informándole de lo anterior a la mayor brevedad posible”, precisó.

Además, le pidió tener en cuenta la particular importancia que Estados Unidos otorga a la “pronta desestimación de los procedimientos contra la presidente Rodríguez, dadas las importantes implicaciones de política exterior de tal acción”.

El caso en cuestión es uno por el que un juez federal de Estados Unidos dio luz verde a una cuantiosa indemnización de 314 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a tres norteamericanos.

Se trata de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, liberados por la dictadura de Nicolás Maduro en 2023 tras meses en prisión, como parte de un intercambio negociado en secreto con la administración Biden por Alex Saab, señalado testaferro del entonces jefe del régimen.

El juez denominó como "organización criminal” al régimen de Nicolás Maduro, al que señaló directamente por lo denunciado por Kenemore, Saad y Marval.

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Los mismos tres estadounidenses demandaron a varios altos funcionarios venezolanos, incluida la actual encargada del régimen, Delcy Rodríguez, alegando que fueron sometidos a tortura física y psicológica como electrocución, posturas de estrés y palizas.

Según los demandantes, reseña AP, dichas acciones aún hoy les causan angustia y trauma a ellos y a sus familias.

En días pasado, el juez Darrin P. Gayles, de Miami, dictó una sentencia de rebeldía contra Maduro, Saab y otros cinco acusados, así como contra el “Cártel de los Soles”, la de narcotráfico que involucra a altos mandos militares, por no haber respondido a la demanda.

Por su parte, Delcy Rodríguez no fue incluida en el fallo después de que sus abogados comparecieran en abril para solicitar la desestimación de la demanda.

La jugada legal de Delcy

A diferencia de Maduro y los demás acusados que ignoraron la demanda, Delcy Rodríguez sí envió abogados a la corte federal de Miami desde abril para pelear el caso.

Ella también estaba acusada en este caso. Y ahora la Fiscalía (El Departamento de Justicia) le pide al juez que la exonere de cualquier embargo o responsabilidad económica en esta condena. Falta ver la decisión final del juez.