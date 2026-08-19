Reportan 105 excarcelaciones, 26 menos que las anunciadas por el régimen venezolano

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) notificó este miércoles 105 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, una cifra que arrojan 26 casos por debajo de las 131 liberaciones que se anunciaron por el régimen de Delcy Rodríguez.

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El balance de la coalición se actualizó al mediodía del 19 de agosto y junta únicamente los casos donde la liberación se pudo verificar. La diferencia con la cifra oficial deja 26 excarcelaciones que quedan por confirmar de manera pública.

Según la PUD, en las últimas 48 horas solo se verificaron cinco nuevas liberaciones. La organización continua con el seguimiento de los casos a la vez que reclama que el proceso prosiga con mayor rapidez y que las autoridades den información que sea verificable sobre las personas que salieron de prisión.

La oposición exigió “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”, según un comunicado de la PUD.

La organización afirmó que “solo se necesita voluntad política” para liberar a lo que continúan detenidos por razones políticas. Según el registro opositor, más de 455 personas siguen privadas de libertad bajo esta condición.

La diferencia entre las cifras anunciadas por el régimen y las verificadas por organizaciones independientes también se refleja en otros balances. El Foro Penal había confirmado 81 excarcelaciones hasta el lunes 17 de agosto y advirtió que la verificación de los casos continuaba.

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Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó luego que había verificado la salida de prisión de 83 personas desde el anuncio de las autoridades. Su registro incluye a 17 mujeres y 66 hombres, pero la organización dijo que algunos de los casos no estaban desde antes incorporados en sus propios listados.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia documentó nuevas liberaciones, entre las que se encuentran cinco militares que estaban detenidos en la cárcel de Ramo Verde y que recibieron medidas cautelares sustitutivas.

La PUD mencionó también que desde el 8 de enero de 2026 contabilizó 985 excarcelaciones. No obstante, asegura que cientos de personas aún siguen detenidas por motivos políticos.