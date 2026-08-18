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Martes, 18 de agosto de 2026
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Venezuela

Cinco militares presos por motivos políticos fueron excarcelados en Venezuela

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Los uniformados están ahora bajo medidas cautelares; entre estas se encuentran la de presentación periódica, prohibición de salir del país y de declarar a medios.

Cinco que se encontraron detenidos en la cárcel de Ramo Verde han sido excarcelados este martes 18 de agosto, pese a que deberán seguir vinculadas medidas a procesos judiciales bajo cautelares, según informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

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Los que han sido liberados son el alcalde César Alejandro Girón Contreras, el SM3 Johandri Alberto Aguilar Leal, el sargento primero Jhorman Enrique Jiménez y los sargentos segundos Jhonson Enrique García y Edwin José Noguera.

La excarcelación no significa el cierre de las investigaciones y tampoco la eliminación de los cargos que pesan sobre los militares. Los cinco están sujetos a medidas sustitutivas de libertad a la vez que siguen sus respectivos procesos ante los tribunales venezolanos.

Algunas de las condiciones que se les impusieron son la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, la prohibición de abandonar el país y una restricción para ofrecer declaraciones públicas a medios de comunicación.

Uno de los casos que llamó la atención del mayor es el del mayor Girón Contreras, el cual estuvo cerca de un año y tres meses detenido. El militar ha sido relacionado con la deserción del sargento Julio Ramírez, el cual además era su cuñado.

Según familiares y fuentes que siguieron el caso, no se presentaron pruebas que demostraran la participación de Girón en las actividades atribuidas a Ramírez. El mayor se encontró procesado por delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y desobediencia.

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La salida de los cinco militares llega en medio de nuevos movimientos judiciales que tienen relación con personas detenidas por razones políticas en Venezuela. La medida, sin embargo, no significa que hayan sido declarados inocentes ni que los tribunales hayan archivado los expedientes.

En términos jurídicos, las medidas cautelares sustitutivas hacen que los procesados ​​enfrenten el desarrollo de sus causas estando de prisión, pero bajo restricciones específicas que están establecidas por las autoridades judiciales.

La prohibición de ofrecer declaraciones a medios es una de las condiciones para tener más en cuenta para este grupo de excarcelaciones , ya que limita de manera pública la posibilidad de que los militares se refieran a sus casos al tiempo que continúen los procedimientos.

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