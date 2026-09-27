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Internacional

Apple deberá pagar más de $5.700 millones de dólares por patentes de tecnología utilizados en algunos de sus iPhones y relojes

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Nuevo Apple Watch presentado este martes - Foto EFE
Nuevo Apple Watch presentado este martes - Foto EFE
Un jurado en California dictaminó que el Taptic Engine de iPhone y Apple Watch infringió dos patentes de Taction, pero la compañía ya anunció que apelará.

Apple se enfrenta a un millonario revés judicial en Estados Unidos luego de que un jurado federal en San Diego determinara que la compañía infringió dos patentes de Taction Technology que tienen relación con la tecnología de retroalimentación háptica usada en dispositivos como el iPhone y el Apple Watch.

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El jurado ordenó a Apple pagar más de 5.700 millones de dólares por la infracción. Se trata, según Reuters, del mayor veredicto de este tipo que se haya registrado hasta ahora en Estados Unidos. La decisión se adoptó el viernes 25 de septiembre, tras un juicio que empezó el 14 de septiembre.

El caso se enfoca en el Taptic Engine, el sistema de Apple encargado de crear las pequeñas vibraciones que los usuarios logran percibir al tocar la pantalla o interactuar con determinadas funciones de sus dispositivos. La tecnología quiere transmitir físicamente una respuesta al usuario, por ejemplo, por medio de una vibración que simula la sensación de presionar un botón.

Taction, una empresa con sede en San Diego, demandó a Apple en 2021. La compañía aseguró que el gigante tecnológico usó sin autorización tecnología protegida por dos de sus patentes, las cuales se identificaron como las 10.659.885 y 10.820.117, relacionadas con transductores capaces de crear vibraciones perceptibles por medio del tacto.

No obstante, la compañía de la manzana mordida rechazó las acusaciones y aseguró en el litigio que su Taptic Engine funciona de manera sobre todo distinta a la tecnología que patentó Taction. La compañía igualmente cuestionó la validez de las patentes.

El conflicto ya tuvo un giro favorable para Apple. En 2023, un juez federal de San Diego determinó que la empresa no infringió las patentes. Aun así, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos reanudó el caso el año pasado y dejó que la disputa llegara de nuevo a juicio.

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Tras el nuevo veredicto, Apple ha dejado claro que no ve cerrado el caso. La compañía sostuvo que el Taptic Engine es distinto de la tecnología de Taction y anunció que apelará la determinación de responsabilidad y la de los daños económicos establecidos por el jurado.

Así bien, Taction, por su parte, celebró la decisión. Su abogado Lance Yang afirmó que la compañía esperó cinco años y medio para que el caso llegase a juicio y consideró que el fallo reconoce sus derechos sobre la tecnología patentada.

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