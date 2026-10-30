Multas y cierre parcial de su estadio: sancionan a selección latinoamericana por "cánticos discriminatorios"

La Concacaf sancionó a la selección de Guatemala por "cánticos discriminatorios" de sus aficionados contra los jugadores de Surinam durante un partido de la Liga de Naciones, informó el organismo regional en un comunicado divulgado el jueves.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre en el estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, donde el equipo local ganó 1-0 y aseguró su clasificación a los cuartos de final en la última jornada de la fase de grupos.

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Surinam, también denunció, tras el encuentro, insultos racistas desde las gradas, y la Concacaf añadió que hubo lanzamiento de objetos al campo.

El árbitro estadounidense Joseph Dickerson sumó 12 minutos en la segunda mitad por la expulsión, al 63', del surinamés Richonell Margaret, quien terminó encarándose con el público por los insultos.

Al final del partido, jugadores de ambos equipos protagonizaron una trifulca que obligó a la policía a intervenir para separarlos.

Por esa razón, la Concacaf también suspendió por varios partidos a futbolistas de los dos combinados por "conductas violentas": tres encuentros para los locales Jonathan Franco y Carlos Estrada, y cuatro para el portero visitante Etienne Vaessen.

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El castigo incluye además "varias multas" y el cierre del 25 % del estadio para el partido de ida de los cuartos de final, en el que Guatemala recibirá a Canadá el próximo 13 de noviembre.