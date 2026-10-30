Esta es la reacción de EEUU al cambio de canciller dentro de cúpula del régimen venezolano

Se conoce la primera reacción por parte de Estados Unidos ante el nombramiento de Oliver Blanco como nuevo canciller del régimen venezolano, quien reemplazará a Félix Plasencia. Por medio de una publicación en la red social de X, la embajada de la nación norteamericana en Caracas, firmada por el encargado de negocios John Barros; se indicó: “Le deseo mucho éxito en su gestión mientras trabajamos juntos para avanzar en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”.