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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Reacción
Programa: Club de Prensa

Esta es la reacción de EEUU al cambio de canciller dentro de cúpula del régimen venezolano

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Se conoce la primera reacción por parte de Estados Unidos ante el nombramiento de Oliver Blanco como nuevo canciller del régimen venezolano, quien reemplazará a Félix Plasencia. Por medio de una publicación en la red social de X, la embajada de la nación norteamericana en Caracas, firmada por el encargado de negocios John Barros; se indicó: “Le deseo mucho éxito en su gestión mientras trabajamos juntos para avanzar en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”.

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