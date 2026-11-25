Una operación de rescate culminó exitosamente en las primeras horas del miércoles en Cartagena, donde decenas de personas permanecieron secuestradas durante más de 17 horas en un almacén de cadena.

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a los delincuentes y, tras su rechazo a entregarse, autorizó la intervención de las Fuerzas Especiales que liberó a todos los rehenes sin víctimas entre los secuestrados.

"Me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados. Esta operación fue absolutamente impecable", declaró el mandatario desde Cartagena a la 1:30 de la madrugada.

La crisis comenzó a las 8:00 de la mañana del martes cuando hombres encapuchados y vestidos de negro ingresaron al establecimiento comercial ubicado en el suroccidente de la ciudad. Los asaltantes pretendían robar un carro de valores, pero los vigilantes activaron el botón de pánico a las 8:27 a.m., lo que movilizó a la Policía Nacional al lugar.

Acorralados por las autoridades, los delincuentes retuvieron a clientes y trabajadores, trasladándolos a la zona de comida donde los amarraron y cubrieron las ventanas para evitar visibilidad.

El operativo de seguridad se reforzó con más de 400 integrantes de la Fuerza Pública. Las autoridades suspendieron los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez e interrumpieron los servicios de energía e internet en el almacén para presionar a los captores.

El presidente De la Espriella se trasladó personalmente a Cartagena para liderar el Consejo de Seguridad. A las 11:00 p.m. anunció su ultimátum: si a las 12:30 a.m. no liberaban a los rehenes, autorizaría la intervención militar. "Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", explicó el mandatario.

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Cumplido el plazo sin respuesta, a la 1:00 a.m. comenzaron los sobrevuelos de helicópteros y se escucharon más de 15 detonaciones. Las Fuerzas Especiales ingresaron al establecimiento, ordenaron a todos acostarse en el suelo y retiraron los papeles que cubrían las ventanas. La evacuación de los rehenes se realizó de manera ordenada, con verificaciones de identidad antes de quedar en libertad.

El operativo concluyó con un delincuente muerto durante el enfrentamiento y otros cuatro capturados. El presidente encaró personalmente a dos de los secuestradores y les advirtió:

"Saben cuánto les va a caer, ¿verdad? 40, 50 añitos por secuestradores, por criminales.

Pensaron que iban a salir así, que iban a venir a secuestrar gente de Cartagena y que todo iba a

salir bien".

"Y ya saben, bien motiladito", haciendo referencia a los cortes de cabello que reciben los reclusos bajo orden del mandatario.

"A ver si les quitan esos pelos. Bienvenidos a La Patria Milagro", sentenció y se retiró.

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"Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno y de nuestra fuerza pública", sentenció De la Espriella, reiterando su estrategia de mano firme contra el crimen.