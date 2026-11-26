La accidentalidad vial sigue encendiendo las alarmas en Colombia. De acuerdo con información presentada durante el relanzamiento de la campaña "El Destino es Volver", en el país mueren, en promedio, 24 personas al día en siniestros viales. El panorama es especialmente preocupante para los motociclistas, quienes representan más del 63 % de las víctimas fatales.

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Frente a esta realidad, las ocho principales ensambladoras de motocicletas del país, junto con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, relanzaron la campaña "El Destino es Volver", una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar los excesos de velocidad y proteger la vida, bajo el mensaje "baja la velocidad".

La estrategia reúne a AKT Motos, Auteco Mobility, Auteco S.A.S., Fanalca-Honda, Grupo UMA-Bajaj, HMCL-Hero Motos Colombia, Incolmotos-Yamaha y Suzuki Motor de Colombia, compañías que representan más del 95 % de las motocicletas nuevas registradas en Colombia.

"La seguridad vial es un compromiso de toda la industria y una responsabilidad que asumimos de manera conjunta. Hoy, las ensambladoras nos unimos alrededor de un propósito común: trabajar de manera articulada para promover comportamientos más seguros", manifestó Mónica Delgado, presidenta de Hero Motos Colombia y de la Junta Directiva de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

Como parte de esta iniciativa, el gremio presentó un estudio sobre el perfil de los motociclistas colombianos. Uno de los resultados que más llama la atención es que el 53 % de quienes utilizan este vehículo son mujeres y el 47 % hombres, con una edad promedio de 37 años.

La investigación también encontró que el 60 % pertenece a los estratos 1 y 2, el 57 % es jefe de hogar y el 70 % convive con menores de 18 años. Además, el 67 % obtiene ingresos gracias a la motocicleta: para el 45 % representa una herramienta de trabajo y para el 22 % es necesaria para desplazarse hasta su empleo.

Otro dato relevante es que, en el 40 % de los hogares consultados, la motocicleta aporta la mitad o más de los ingresos familiares. Esto refleja la importancia que tiene este medio de transporte para la economía de miles de colombianos.

De acuerdo con Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, las empresas del sector destinan más de 1.000 millones de pesos anuales a iniciativas de formación, entrenamiento y sensibilización en seguridad vial.

La nueva etapa de "El Destino es Volver" tendrá un componente principalmente digital y busca superar los 10 millones de visualizaciones, además de llegar al 35 % de los motociclistas del país. Asimismo, a través de espacios de articulación público-privada y plataformas como Movemos Colombia, la iniciativa busca impulsar acciones que contribuyan a una movilidad más segura e incluyente y al reconocimiento del aporte de la motocicleta al desarrollo económico y social del país.

"La invitación no es solamente a los motociclistas: también es a los conductores de vehículos, ciclistas y peatones. La vía es un espacio compartido y todos tenemos una responsabilidad", señaló García.

Con esta campaña, las ensambladoras buscan insistir en que la seguridad vial no depende de un solo actor, sino del compromiso de todos los que comparten las carreteras. El objetivo, según el gremio, es que cada recorrido termine de la mejor manera y que los colombianos puedan regresar a sus hogares.