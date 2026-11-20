El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, le expresó su disposición a buscar una salida diplomática al conflicto con Ucrania, declaración formulada horas después de que se registraran ataques rusos durante la jornada contra la ciudad de Kiev.

En declaraciones ante la prensa en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano relató que en su encuentro bilateral Putin “expresó claramente su deseo de ver que termine la guerra entre Rusia y Ucrania por medios diplomáticos”, sin precisar el alcance operativo de dicha conversación ni hacer referencia directa a los bombardeos recientes sobre la capital ucraniana.

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En el plano económico y tecnológico, Trump anunció que las empresas norteamericanas enfrentarán “un impuesto tremendo” si construyen centros de datos de inteligencia artificial en otros países, al tiempo que llamó a las comunidades locales dentro de Estados Unidos a aceptar estas instalaciones a cambio de contraprestaciones económicas.

Según detalló el jefe de Estado, Estados Unidos cuenta con 4.000 armas nucleares, mientras que Rusia ocupa el segundo lugar, y China se ubica “muy por detrás” de ambos países, aunque Trump advirtió que Pekín “estará a la altura en una década porque avanzan a toda marcha”.

Pese a las diferencias en torno al desarme nuclear, Trump destacó que los tres mandatarios coincidieron en un punto fundamental tras su cumbre trilateral: “Nunca hay que permitir que ocurra un conflicto nuclear”.

El presidente estadounidense también celebró el frente común formado junto a Putin y Xi Jinping contra la actuación del Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo al que calificó de “ficción” tras argumentar que “ostenta un poder ficticio” sin capacidad real para hacer cumplir sus decisiones.

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“Se creen que pueden intervenir y detener a los jefes de Estado, pero no pueden hacerlo”, concluyó Trump sobre la postura conjunta adoptada frente al tribunal internacional.