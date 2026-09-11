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Venezuela

Estos son cuatro de los venezolanos que fallecieron en el 11-S y quedaron entre las víctimas de las Torres Gemelas

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
A 25 años de la emergencia, sus historias hacen parte de la huella que dejó la tragedia en Venezuela y en las familias de los que estaban en Nueva York.

Entre las miles de personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos igualmente hubo venezolanos. Sus historias han sido vinculadas para siempre con las Torres Gemelas y, luego de 25 años, sus nombres aparecen de nuevo entre las víctimas de una tragedia que cambió la historia contemporánea.

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Según El Nacional, medio venezolano, los cuatro venezolanos que se encuentran identificados en registros periodísticos son John Howard Boulton, Jenny Seu Kueng Low Wong, Eduardo Hernández y Anabel de Hernández. Los cuatro fallecieron en Nueva York en los ataques en contra del World Trade Center.

John Howard Boulton había nacido en 1971 y hacia parte de una reconocida familia venezolana. Se mudó a Estados Unidos y estudió marketing en la Universidad de Pensilvania. Para septiembre de 2001 se encontraba trabajando para la compañía financiera Euro Brokers International y tenía su oficina en el piso 84 de la Torre Sur del World Trade Center.

De acuerdo con El Nacional, al momento que sucedió el primer impacto, Boulton le hizo una llamada a su esposa, Vigdis Ragnarsson, y le dijo que trataría bajar del edificio. No obstante, recibió la indicación de regresar a las oficinas por los escombros que caían. El segundo avión impactó la Torre Sur pocos luego de pocos minutos.

En la Torre Norte estaba Jenny Seu Kueng Low Wong, nacida en Caracas en 1976. Hija de padres cantoneses, parte de su infancia fue en Venezuela antes irse a Nueva York a los 12 años. Estudió en Brooklyn y después se graduó en Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York.

Jenny era asistente de la vicepresidencia de Marsh & McLennan y su sede estaba ubicada en la Torre Norte. Su oficina estaba en el piso 100 cuando el vuelo 11 de American Airlines impactó la estructura.

Los nombres de Eduardo Hernández y Anabel de Hernández igualmente están entre los venezolanos que están asociados a las víctimas del 11-S. Los dos fueron incluidos de forma inicial entre las personas que habían desaparecido debido a los ataques, pero después dejaron de hallarse en algunos registros oficiales como víctimas identificadas. Esta situación detalla parte de las distinciones que hay entre las cifras históricas acerca de venezolanos fallecidos.

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De hecho, varias fuentes manejan cifras que no son iguales acerca del número de venezolanos que terminaron siendo afectados por los atentados. Un informe citado por medios venezolanos mencionó de forma inicial que dos víctimas venezolanas identificadas en el World Trade Center, así como otros registros y publicaciones incluyen a más personas que estaban desaparecidas o que poseían vínculos con Venezuela.

Los ataques del 11 de septiembre dejaron un saldo de 2.977 víctimas mortales, 19 secuestradores y también más de 6.000 heridos. En Nueva York fallecieron 2.753 personas como consecuencia del impacto de los vuelos 11 y 175 y el posterior colapso de las Torres Gemelas.

A 25 años de esa mañana, los nombres de los venezolanos que quedaron atrapados en la tragedia hacen parte de una memoria que llegó hasta Venezuela: cuatro historias personales que están entrelazadas para siempre a uno de los días más fatídicos de la historia.

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