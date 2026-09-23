"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, arremetió en el pasado en varias ocasiones contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien sostuvo un encuentro reciente en Nueva York en el marco de la 81.º Asamblea General de la ONU. "No More Trump, ni para Venezuela, ni para la humanidad, porque sabemos que amenaza la estabilidad internacional, sabemos que amenaza la paz mundial", dijo en aquella ocasión cuando había convocado al pueblo a firmar una carta al secretario general de la ONU. Gaby Perozo, periodista y analista política, se refirió a la situación actual y señaló que Delcy Rodríguez "por supuesto que no" repetirá esas críticas y adoptará una postura diferente en su discurso en la ONU.