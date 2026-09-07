Vuelos retrasados y afectaciones para cientos de pasajeros en el aeropuerto de Miami, tras accidente

El pasado domingo, el Aeropuerto Internacional de Miami se vio afectado luego de que un avión de carga Boeing 767-300F de Amazon Prime Air se estrellara y se incendiara al salirse de la pista y colisionar contra una vía secundaria de esta terminal aérea. Esta situación ha desatado una emergencia que ha llevado a que este considerado uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos presente retrasos en los vuelos, afectando a cientos de pasajeros.