NTN24
Sábado, 26 de septiembre de 2026
Sábado, 26 de septiembre de 2026
ICE

Periodista nicaragüense que fue despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega fue liberado en Miami tras ser arrestado por el ICE

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El periodista Luis Galeano ha sido uno de los más críticos con el régimen de Nicaragua-Fotos: Cortesía/Archivo AFP
El periodista Luis Galeano ha sido uno de los más críticos con el régimen de Nicaragua-Fotos: Cortesía/Archivo AFP
El comunicador salió de Nicaragua en 2018 luego de que un juez ordenara su arresto por orden del régimen de Daniel Ortega.

El periodista nicaragüense Luis Galeano, opositor del gobierno de Daniel Ortega y exiliado en Estados Unidos, recuperó la libertad este sábado tras ser detenido la semana pasada en Florida por agentes de control de inmigración estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés).

Galeano, director del programa Café con Voz que se emite en línea desde Miami, salió de Nicaragua en 2018 luego de que un juez ordenara su arresto por orden del régimen de Daniel Ortega.

o

En 2018 Nicaragua fue escenario de protestas y de una dura represión de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con saldo de al menos 300 muertos, según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

"Estamos vivos, saludables y en libertad nuevamente y listos para seguir dando la batalla en contra de los tiranos Ortega y Murillo", afirmó Galeano el sábado al salir del Centro de Detención Krome de Miami, de acuerdo con una publicación en X de Café con Voz.

Galeano, de 48 años, fue detenido el 14 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabajaba como conductor de Uber en Florida.

Tras pagar una fianza de 10.000 dólares, enfrentará un proceso en libertad ante un juez de inmigración.

El periodista tiene pendiente de resolución una solicitud de asilo político presentada tras su salida de Nicaragua.

o

En 2023 fue despojado de su nacionalidad junto con otros 93 opositores, y España le concedió posteriormente la ciudadanía, según su familia.

La detención ocurrió mientras el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endurece su política contra la migración irregular, pero también su discurso contra Ortega y Murillo, a quienes acusa de violaciones de derechos humanos e impedir elecciones libres en el país.

Estados Unidos sostiene desde hace años que respalda las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses y ha impuesto sanciones y restricciones de visa contra funcionarios vinculados al gobierno.

Temas relacionados:

ICE

Migrantes

Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega

Arresto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Venezuela desbloquea varias páginas de medios; algunos operadores ya permiten el acceso a NTN24.com
Bloqueo digital

La aceptación de la censura: régimen de Venezuela desbloquea varias páginas de medios; acceso a NTN24.com es intermitente

Bandera de Rusia. (Canva)
Rusia

Rusia amenaza con apuntar contra Lituania si alberga armas nucleares

Delcy Rodríguez y Donald Trump (EFE)
Carlos A. Giménez

"Una mujer que odia a América y a Trump": congresista de Estados Unidos no se guarda nada tras foto del presidente con Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Régimen de Venezuela desbloquea varias páginas de medios; algunos operadores ya permiten el acceso a NTN24.com
Bloqueo digital

La aceptación de la censura: régimen de Venezuela desbloquea varias páginas de medios; acceso a NTN24.com es intermitente

Bandera de Rusia. (Canva)
Rusia

Rusia amenaza con apuntar contra Lituania si alberga armas nucleares

Delcy Rodríguez y Donald Trump (EFE)
Carlos A. Giménez

"Una mujer que odia a América y a Trump": congresista de Estados Unidos no se guarda nada tras foto del presidente con Delcy Rodríguez

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"No creo que necesitemos la intervención militar": Trump asegura que EE. UU. podría alcanzar un acuerdo con el régimen de Cuba

Festival Cordillera 2026.
Festival Cordillera

El Festival Cordillera celebró su quinta edición en el Parque Simón Bolívar de Bogotá

El fútbol en Europa se prepara de nuevo para la Champions League
Fútbol

Sorteo UEFA Champions League 2026/2027: PSG-Barcelona y Real Madrid-Arsenal, los grandes duelos que deja la fase de liga

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella lanza dura advertencia: "quien no se someta va a terminar como alias 'Cholo'"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023