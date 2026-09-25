NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Estados Unidos

Reserva del Ejército de EE. UU. examina si puede proporcionar al Comando Sur fuerzas para plan militar dirigido a Cuba, según CBS

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Estados Unidos (EFE)
Ejército de Estados Unidos (EFE)
La información fue publicada este viernes por la cadena de noticias tras acceder a una comunicación interna del Ejército.

El Ejército de Estados Unidos se estaría preparando para una posible acción militar en torno a Cuba que incluiría personal de apoyo, unidades policiales y equipos médicos al Comando Sur, según CBS News.

La información fue publicada este viernes por la cadena de noticias tras acceder a una comunicación interna del Ejército.

El documento indica que la Reserva del Ejército está revisando la disponibilidad de diferentes unidades que podrían quedar bajo el mando del Comando Sur durante un periodo de entre 90 y 120 días.

o

Aunque el mensaje no hace referencia explícita a Cuba, funcionarios norteamericanos citados por CBS News señalaron que la solicitud estaría relacionada con los planes militares de Washington respecto a la isla.

Por ahora, no se ha establecido el número de militares que podrían participar ni se han emitido órdenes concretas de despliegue. La comunicación únicamente solicita información sobre la disponibilidad de seis unidades destinadas a labores de apoyo.

Entre los recursos contemplados se encuentra un batallón logístico especializado en transporte, mantenimiento, suministro de combustible y otras necesidades operativas, así como una unidad de ingenieros. También se evalúa la eventual activación de una brigada médica, cuya función sería coordinar las unidades sanitarias que pudieran requerirse.

Un portavoz del Comando Sur explicó a CBS News que la organización mantiene una coordinación permanente con la Fuerza Conjunta para identificar y evaluar posibles necesidades dentro de su área de responsabilidad.

Durante la intervención de Trump en la Asamblea General de la ONU, el mandatario describió a Cuba como un "Estado fallido" y afirmó que la situación del país atraviesa un deterioro sin precedentes.

Además, sostuvo que el sistema cubano terminará cayendo y afirmó que su Gobierno pretende promover un "cambio fundamental" en la isla.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Cuba

Ejército de Estados Unidos

Despliegue militar

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Últimas noticias Venezuela | Posible regreso de María Corina Machado, Delcy Rodríguez en EE. UU. y Cilia Flores en prisión

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
ELN

De la Espriella tiene en la mira al ELN y rechaza negociaciones: "Que les quede claro, no habrá canje"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump insiste en que "Venezuela se ha convertido en un país muy feliz" debido a los acuerdos petroleros

Casa del 'Bendito Menor'
alias 'Bendito Menor'

Así es la lujosa casa en la que fue abatido el criminal 'Bendito Menor' en La Guajira: "Le llego la hora"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trofeo Champions League - Foto EFE
Champions League

Así se disputará la primera jornada de la Champions League entre martes y miércoles: ¿cuándo juega Real Madrid ante Inter de Milán?

Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España durante la final de la Copa del Mundo 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina considera exagerado el castigo emitido por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial ante España

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
ELN

De la Espriella tiene en la mira al ELN y rechaza negociaciones: "Que les quede claro, no habrá canje"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump insiste en que "Venezuela se ha convertido en un país muy feliz" debido a los acuerdos petroleros

Casa del 'Bendito Menor'
alias 'Bendito Menor'

Así es la lujosa casa en la que fue abatido el criminal 'Bendito Menor' en La Guajira: "Le llego la hora"

Tesoro de Villena- EFE
España

Así robaron en minutos un tesoro de más de 3.000 años de antigüedad en España

Colombia | Fotos EFE - X
Colombia

Explotó su propia trampa: Así cayó alias 'Leito' en medio de la ofensiva en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023