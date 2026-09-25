Reserva del Ejército de EE. UU. examina si puede proporcionar al Comando Sur fuerzas para plan militar dirigido a Cuba, según CBS

El Ejército de Estados Unidos se estaría preparando para una posible acción militar en torno a Cuba que incluiría personal de apoyo, unidades policiales y equipos médicos al Comando Sur, según CBS News.

La información fue publicada este viernes por la cadena de noticias tras acceder a una comunicación interna del Ejército.

El documento indica que la Reserva del Ejército está revisando la disponibilidad de diferentes unidades que podrían quedar bajo el mando del Comando Sur durante un periodo de entre 90 y 120 días.

Aunque el mensaje no hace referencia explícita a Cuba, funcionarios norteamericanos citados por CBS News señalaron que la solicitud estaría relacionada con los planes militares de Washington respecto a la isla.

Por ahora, no se ha establecido el número de militares que podrían participar ni se han emitido órdenes concretas de despliegue. La comunicación únicamente solicita información sobre la disponibilidad de seis unidades destinadas a labores de apoyo.

Entre los recursos contemplados se encuentra un batallón logístico especializado en transporte, mantenimiento, suministro de combustible y otras necesidades operativas, así como una unidad de ingenieros. También se evalúa la eventual activación de una brigada médica, cuya función sería coordinar las unidades sanitarias que pudieran requerirse.

Un portavoz del Comando Sur explicó a CBS News que la organización mantiene una coordinación permanente con la Fuerza Conjunta para identificar y evaluar posibles necesidades dentro de su área de responsabilidad.

Durante la intervención de Trump en la Asamblea General de la ONU, el mandatario describió a Cuba como un "Estado fallido" y afirmó que la situación del país atraviesa un deterioro sin precedentes.

Además, sostuvo que el sistema cubano terminará cayendo y afirmó que su Gobierno pretende promover un "cambio fundamental" en la isla.