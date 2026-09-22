Las reuniones secretas en EE. UU. para planear el futuro de Cuba: "La ruta existe, ya está diseñada"

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde lanzó un duro mensaje sobre el futuro de Cuba, afirmando que el régimen comunista "va a caer". Las declaraciones del mandatario republicano coinciden con una investigación del Wall Street Journal que reveló la existencia de planes elaborados por la diáspora cubana en Miami, Florida, para una posible transición en la isla. En entrevista con NTN24, los periodistas Lourdes Ubieta y Melanio Escobar se refirieron a la posible caída de la dictadura castrista en la isla.