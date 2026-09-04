Así es la lujosa casa en la que fue abatido el criminal 'Bendito Menor' en La Guajira: "Le llego la hora"

Entre lujos y mucha seguridad, así era la casa en la que cayó Naín Andrés Pérez Toncel, mejor conocido como 'Bendito menor' o alias 'Naín', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura criminal heredera del paramilitarismo que operaba en el Caribe colombiano. Para hablar sobre este tema, Munir Cárdenas, creador de contenido de política y Juan Falkonerth, abogado constitucionalista, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.