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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España durante la final de la Copa del Mundo 2026 - Foto: EFE
Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España durante la final de la Copa del Mundo 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina considera exagerado el castigo emitido por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial ante España

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Natalya Baquero González
Paredes dejó claro que van a “apelar” con la finalidad de “ver si se puede reducir la sanción”.

Tras su más reciente salida con su equipo Boca Juniors, por la séptima fecha del Torneo Clausura de Argentina, en el que los Xeneizes vencieron por la mínima diferencia a Lanús, el mediocampista argentino Leonardo Paredes se pronunció sobre la decisión emitida por la FIFA sobre lo ocurrido durante la final de la Copa del Mundo 2026.

Paredes, en declaración a los medios de comunicación, tras el triunfo del equipo azul y oro, manifestó que la decisión impuesta por el ente regulador del fútbol mundial de suspenderlo 10 fechas y multarlo con 90.000 dólares por los incidentes posteriores a la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España, que Argentina perdió 1-0, era “exagerada”.

“Si parece exagerado, lo raro es que a Gavi le dieron una; es el que me da la piña (golpea) en el pecho”, expresó el centrocampista argentino sobre Pablo Páez Gavira "Gavi", el mediocampista español involucrado en la trifulca.

No obstante, Paredes dejó claro que van a “apelar” con la finalidad de “ver si se puede reducir la sanción” impuesta por la FIFA.

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Cabe destacar que el pasado 21 de agosto el ente regulador del fútbol mundial sancionó con determinación a varios futbolistas de la selección de Argentina y la federación por los enfrentamientos entre jugadores del combinado español, así como por mostrar una bandera de las islas Malvinas en la semifinal mundialista ante Inglaterra.

Además del mediocampista Leonardo Paredes, fueron castigados el defensa Nahuel Molina, con siete partidos de suspensión; el mediocampista Thiago Almada, con un cotejo; y Roberto "Ratón" Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres.

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Frente a esta decisión, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará las medidas emitidas por la FIFA. Por la AFA ha conseguido que parte de los castigos se puedan cumplir en partidos amistosos.

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