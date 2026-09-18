De la Espriella tiene en la mira al ELN y rechaza negociaciones: "Que les quede claro, no habrá canje"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantiene firme su postura frente a la criminalidad y descartó negociar con el grupo guerrillero ELN canjes de secuestrados. “...Y se los advierto: cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”, sentenció. En entrevista con NTN24, el analista internacional y experto en seguridad Andrés Otero se refirió a la determinación del mandatario colombiano, y argumentó que “el ELN nunca ha tenido una voluntad real de paz”.