Así se disputará la primera jornada de la Champions League entre martes y miércoles: ¿cuándo juega Real Madrid ante Inter de Milán?
La UEFA Champions League 2026-2027 dará inicio este martes con la primera jornada que contará con 18 partidos, varios de ellos muy atractivos para la afición.
El Real Madrid ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu será uno de los encuentros más parejos, que se jugará este martes a las 21:00 (hora local).
El equipo merengue comenzará su camino en el torneo continental europeo de la mano de José Mourinho, quien regresó al banquillo del equipo madridista.
La jornada de este martes arrancará con el partido entre Brujas y Aston Villa, que se enfrentarán a las 18:45 (hora local).
Otro de los juegos atractivos será el de Porto de Portugal ante el Manchester City, el cual se disputará en el mismo horario del juego del Real Madrid.
La jornada del miércoles arrancará con el juego entre Barcelona y Feyenoord de Países Bajos a las 18:45.
Por su parte, el Liverpool recibirá en el Anfield a Atlético de Madrid, juego que se disputará el miércoles a las 21 horas.
En total, se disputarán 18 encuentros en la primera jornada de la Champions League que volverá a tener el formato de liguilla con ocho encuentros en la primera fase.
Así se disputará la primera jornada de la Champions League
Martes, 8 de septiembre
(16H45) Brujas (BEL) - Aston Villa (ENG)
AEK Atenas (GRE) - LASK (AUT)
(19H00) Real Madrid (ESP) - Inter (ITA)
Borussia Dortmund (GER) - Villarreal (ESP)
Oporto (POR) - Manchester City (ENG)
Lille (FRA) - Betis (ESP)
Miércoles, 9 de septiembre
(16H45) Barcelona (ESP) - Feyenoord (NED)
Stuttgart (GER) - Viking Stavanger (NOR)
(19H00) Paris Saint Germain (FRA) - Slovan Bratislava (SVK)
Liverpool (ENG) - Atlético de Madrid (ESP)
Sporting Lisboa (POR) - Galatasaray (TUR)
Nápoles (ITA) - Arsenal (ENG)
Jueves, 10 de septiembre
(16H45) PSV Eindhoven (NED) - Shakhtar Donetsk (UKR)
Fenerbahce (TUR) - Roma (ITA)
(19H00) Bayern Munich (GER)- Bodo/Glimt (NOR)
Manchester United (ENG) - Sabah FC (AZE)
Slavia Praga (CZE) - Lens (FRA)
Como (ITA) - Leipzig (GER)