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Jueves, 27 de agosto de 2026
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España

Así robaron en minutos un tesoro de más de 3.000 años de antigüedad en España

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Tesoro de Villena- EFE
Tesoro de Villena- EFE
Los criminales irrumpieron en horas de la madrugada al Museo de Villena y se llevaron gran parte de una colección única de la Edad del Bronce.

El Tesoro de Villena, uno de los artefactos arqueológicos con mayor importancia de la Edad del Bronce en Europa, ha sido robado en medio de la madrugada de este jueves del Museo de Villena, en Alicante, España. La Guardia Civil y la Policía Judicial investigan lo ocurrido y aún trabajan para determinar con precisión qué piezas han sido sustraídas.

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La alarma del museo se encendió a las 5:16 de la madrugada. Lo primero que arroja la indagación señala que podría ser una operación hecha con rapidez, así como otras informaciones colocan en apenas cuatro minutos el tiempo que se empleó por los asaltantes para entrar y escapar con buena parte del conjunto. Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad y otras evidencias para determinar quiénes fueron los responsables.

El Tesoro de Villena se compone por decenas de objetos fabricados sobre todo con oro y otros materiales. En sus piezas destacan 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas de oro, como también objetos hechos con plata, ámbar y hierro. El conjunto tiene más de 3.000 años de antigüedad y ha sido descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler.

La importancia histórica del hallazgo ha hecho que su desaparición tenga un impacto el cual va mucho más allá de su valor en cuanto a lo económico. Al conjunto se le considera una de las grandes muestras de orfebrería prehistórica europea y uno de los más importantes tesoros arqueológicos que están conservados en España.

Uno de los aspectos más inusuales son justamente las piezas de hierro. Para la época a la que pertenece el tesoro, este material tenía un carácter asombroso y era visto como un elemento con gran valor. Algunas de las piezas mezclan hierro con oro, lo cual incrementa su relevancia para los investigadores.

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Las autoridades aún no establecen de forma pública el inventario definitivo de objetos desaparecidos. Según los primeros reportes, los ladrones tienen consigo la mayor parte del conjunto y algunas piezas se quedaron en el museo. Entre ellas figuran vasijas de plata, un brazalete y otros elementos.

El robo provocó preocupación en especialistas y autoridades culturales, y sobre todo por la posibilidad de que las piezas salgan de España o entren en circuitos clandestinos de compraventa de patrimonio. La Guardia Civil deja abierta la investigación para identificar a las personas que participaron y si de paso, determinar si existió planificación previa.

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