Revelan imágenes del ataúd de Canserbero: ¿Qué encontraron los expertos forenses?

La lápida del cantante y compositor venezolano Canserbero que lleva inscrita la icónica frase "ni más, ni menos"fue removida por los exertos forenses tras la orden de la Fiscalía de reabrir la investigación sobre las últimas horas de vida y muerte del rapero y su mejor amigo, Carlos Molnar.

En enero de 2025, Canserbero y Carlos fueron encontrados muertos en un edificio de su natal Maracay. La supuesta única testigo del hecho; Natalia Améstica, esposa de Carlos Molnar, dijo que en un ataque de esquizofrenia el cantante atacó con un cuchillo a su mejor amigo y luego se lanzó del octavo piso.

Esa fue la única versión aceptada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, que cerró el caso. Además aceptó que el hermano de Natalia Améstica, el productor de Canserbero, Guillermo Améstica, fuera el único en rendir declaración, pese a que varias personas advirtieron de las inconsistencias de ambos.

Hoy los hermanos Améstica, de quien se sabe están fuera de Venezuela, han sido imputados por la Fiscalía General, cuyos expertos aseguran que la escena fue completamente alterada, que encontraron heridas en el cuerpo de Can, quien además no presentaba ningún cuadro siquiátrico como para cometer el supuesto homicidio- suicidio.

Pero finalmente llegó la exhumación del cuerpo de Tirone José González Orama, o “Can”, el rapero de hablahispana más famoso del mundo, incluso después de su trágico fallecimiento, algo que se intenta esclarecer ocho años después del fatídico suceso.

Tal y como lo había anunciado el Ministerio Público, este jueves 23 de noviembre se llevó a cabo en el cementerio Metropolitano de Maracay, estado Aragua, la exhumación del cuerpo del cantante.

¿Qué se encontró en la tumba?

El director de Homicidios publicó los siguientes hallazgos:

1) Se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos

2) Se verifico fractura craneal

3) Se verifico fractura del maxilar inferior.

4) Se verifico fractura cervical y toráxica

5) Fractura de arcos costales derechos y

6) Fractura de codo derecho

Las lesiones descritas son compatibles con caída de altura:

No obstante, por ahora, no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica.

Los expertos lograron establecer Canserbero presentaba diversas lesiones contusas que no fueron explanadas en el protocolo de autopsia, tales como:

Fractura en su maxilar derecho y fractura en ambas extremidades superiores.

Su tumba se ha convertido en santuario para sus seguidores que le cantan, llevan flores y recuerdos para conmemorar el legado musical que ha aportado al género.

Curiosos y periodistas se acercaron a varios metros del cementerio para intentar ver lo que estaba ocurriendo en su tumba.

Fue el propio Ministerio Público que difundió las imágenes del ataúd de "el último poeta", luego que el fiscal Tarek William Saab revelara que tras el interrogatorio a los familiares de Can y las experticias adelantadas, se haya determinado que nada fue como lo contaron los hermanos Améstica.

Aun no se ha dicho si se han librado órdenes de detención internacional para ambos.

Seguidores de Can aseguran que a Guillermo Améstica lo favoreció el nexo que tenía con el entonces gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, desaparecido de la escena política tras el mega escándalo de corrupción que encabezó en Pdvsa por el que unos 60 funcionarios están tras las rejas.