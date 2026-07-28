“Jamás debió intervenir en esa jugada”: La IFAB admite un grave error del VAR que perjudicó a Suiza ante Argentina en el Mundial 2026

Estalló el escándalo en el mundo del fútbol. En una resolución sin precedentes que reabre la herida de la Copa del Mundo 2026, la International Football Association Board (IFAB) admitió formalmente que el VAR cometió un "error grave de procedimiento" que derivó en la polémica expulsión del delantero suizo Breel Embolo frente a Argentina.

El insólito fallo ocurrió en el minuto 72 del cruce de cuartos de final disputado en Kansas City. El árbitro principal, João Pinheiro, había amonestado inicialmente al argentino Leandro Paredes por una falta sobre Embolo.

Sin embargo, tras ser llamado por la cabina del VAR a la pantalla, el juez dio un giro drástico le retiró la tarjeta a Paredes y le mostró la segunda amarilla al atacante suizo por una supuesta simulación.

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En su aclaración técnica, la IFAB fue contundente, “el VAR jamás debió intervenir en esa jugada”. ​Según el reglamento vigente, el asistente de video solo tiene permitido revisar tarjetas amarillas para corregir errores de identidad entre futbolistas. El protocolo prohíbe taxativamente revaluar una falta menor o utilizar la tecnología para amonestar por simulación a un jugador rival.

“La intervención del VAR no estuvo dentro del protocolo. Embolo no debió ser expulsado de esa manera”, confirmó el ente regulador.

La decisión dejó a la selección suiza con diez hombres cuando el marcador iba igualado, tras resistir con un jugador menos el resto del tiempo reglamentario, el equipo terminó cediendo en la prórroga, donde la albiceleste selló su pase a semifinales.

El reconocimiento de la IFAB muestra que el entrenador suizo Murat Yakin tenía razón cuando expresó su enojo, pero esto no cambió el resultado del partido. Deja en el aire una gran discusión sobre los errores del árbitro tecnológico en momentos clave de este gran evento del fútbol.