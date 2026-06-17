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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Administración Trump

Donald Trump amenazó con volver a "lanzar bombas" de inmediato si régimen de Irán "no se comporta"

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: EFE
Trump realizó estas declaraciones desde Evian, en el este de Francia, donde los líderes del G7 celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que volverá a "lanzar bombas" si Irán "no se comporta", dos días antes de la ceremonia de firma en Suiza de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump realizó estas declaraciones desde Evian, en el este de Francia, donde los líderes del G7 celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán como una "oportunidad histórica" para evitar que Irán se dote del arma nuclear.

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"Es un protocolo de acuerdo" y "si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza", aseguró a la prensa el inquilino de la Casa Blanca, durante una reunión con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

"Porque se portaron mal durante 47 años", agregó Trump, en referencia a la república islámica, fundada tras la revolución que condujo al derrocamiento del sah, un aliado de Estados Unidos, en 1979.

Los ataques de Estados Unidos contra Irán, en conjunto con Israel, comenzaron el pasado 28 de febrero con el abatimiento en unos ataques aéreos, del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Otras figuras clave del poder iraní fueron abatidas durante las cinco semanas de guerra, antes de que entrara en vigor una tregua el 8 de abril.

Las conversaciones sobre un pacto definitivo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto comenzarán el viernes tras la firma del acuerdo en Suiza, y continuarán durante un período de 60 días para concretar sus detalles.

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