¿Podría el Mundial volver a Estados Unidos? La FIFA ya contempla esa posibilidad y el año en el que se realizaría

Estados Unidos podría volver a ser sede de una Copa del Mundo en tan solo 12 años después . Lo anterior se debe que la FIFA contemple cada vez con mayor interés la posibilidad de que el país presente una candidatura para organizar el torneo de 2038, de acuerdo con The Guardian.

El presidente Donald Trump incluso expresó públicamente su deseo de que el Mundial regrese al país durante su mandato. "Tenemos que volver a hacerlo y tenemos que hacerlo mientras yo esté aquí", afirmó Trump en una entrevista con Fox News antes de la final de 2026, en un mensaje dirigido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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El interés no sería únicamente político. Según la información de The Guardian, la FIFA está observando el enorme éxito económico que tuvo el torneo en Estados Unidos, sobre todo por el crecimiento de los ingresos procedentes de la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad. Las previsiones de ingresos del organismo para el ciclo de cuatro años al parecer incrementaron de 11.000 millones a 15.000 millones de dólares, con una parte importante de ese crecimiento ligado al mercado de los Estados Unidos.

La FIFA tendría igualmente motivos para intentar regresar al país norteamericano por los derechos televisivos. Fox Sports pagó 485 millones de dólares por los derechos en inglés del Mundial de 2026, cantidad que fue desembolsada para Qatar 2022, pese a que la edición norteamericana contó con 40 partidos adicionales y se jugó en un mercado de enorme valor comercial.

El organismo podría intentar corregir esa situación en los próximos ciclos. ESPN y NBC estarían analizando competir por los derechos de 2030, mientras que Netflix también estaría manteniendo conversaciones preliminares sobre una posible participación en la próxima subasta.

No obstante, ningún país ha organizado dos Mundiales con solo 12 años de diferencia, pero las reglas actuales de rotación de confederaciones permitirían una candidatura norteamericana para 2038. La edición de 2030 se disputará entre España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay, este motivo de celebración por los 100 años de Copa del Mundo, por su parte, Arabia Saudita será sede en 2034.

Ahora bien, la incógnita es si Estados Unidos competiría en solitario o dentro de una candidatura regional. Concacaf tendría reservas acerca de una nueva candidatura estadounidense, ya que otras federaciones de la región también aspiran a tener protagonismo.

El calendario para presentar candidaturas en este momento no está definido, pero la FIFA podría hacer más rápido el proceso. Para Trump el tiempo es un factor determinante: salvo una reforma constitucional, su mandato terminará en enero de 2029. Para entonces, la carrera por el Mundial de 2038 podría estar ya en marcha.