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Jueves, 23 de julio de 2026
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Bogotá

Conductor intentó atravesar con su automóvil de cinco puestos un puente peatonal de Bogotá: estas son las imágenes de la insólita infracción

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Infracción en Bogotá (Canva y redes)
Infracción en Bogotá (Canva y redes)
El infractor fue captado cuando intentaba atravesar con su vehículo un puente peatonal de la calle 26.

Un conductor de un automóvil de cinco puestos protagonizó este jueves 23 de julio una de las más extrañas infracciones de tránsito de las que se tengan registro en la capital colombiana, Bogotá.

El infractor fue captado cuando intentaba atravesar con su vehículo un puente peatonal de la calle 26, una de las vías más extensas e importantes de Bogotá y que atraviesa la ciudad de occidente a oriente.

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Las imágenes de la indignante, pero a la vez curiosa infracción, se viralizaron rápidamente en las redes sociales al punto que la Secretaria de Movilidad de Bogotá ha pedido ayuda a los usuarios para hallar al conductor.

“Rechazamos este tipo de comportamientos que van en contravía de la normativa de tránsito y pone en riesgo a peatones y ciclistas. Estamos buscando este vehículo. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayuda a identificar las placas del vehículo”, indicó la Secretaría.

El vehículo, cabe aclarar, llevaba las placas tapadas por lo que no quedaron identificadas en las imágenes compartidas en redes.

El conductor, según las imágenes, llegó con su carro hasta una esquina del puente en la que no pudo girar. Al percatarse de que su vehículo no iba a poder cruzar, se ve cuando se devuelve en reversa por la misma rampa, para peatones, por la que intentó subir.

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Incluso, en los videos compartidos en redes sociales se escucha cuando uno de los testigos del insólito hecho le grita al conductor “no pasa”, refiriéndose al estrecho margen que tenía el carro para dar el improbable giro.

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