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Dictadura en Venezuela

La indignación no cesa: en medio de la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez asciende a 58 oficiales del Ejército a grados de general

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - EFE
La gran mayoría de la población venezolana sostiene que la prioridad de las "autoridades" debería ser ayudar a que las regiones afectadas se levanten tras los devastadores terremotos.

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó el ascenso de 58 oficiales del Ejército Bolivariano, afín a la dictadura chavista, a los grados superiores de general de brigada, general de división y mayor general.

Dicha situación ha indignado a la mayoría de la población venezolana, la cual sostiene que la prioridad de las "autoridades" debería ser ayudar a que las regiones afectadas se levanten tras los devastadores terremotos.

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A su vez, la ciudadanía venezolana recuerda que el país, desde hace años, carga con una crisis humanitaria sin precedentes por cuenta de un régimen autoritario que tiene "comprada" a la milicia.

En cuanto a los terremotos, un problema que parece no importarle demasiado a Delcy Rodríguez, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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