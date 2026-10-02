Salario mínimo de 2027 para Colombia entra en discusión con una primera fecha clave en octubre

La discusión para definir el salario mínimo de Colombia en 2027 inició de forma oficial con la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En la reunión participaron representantes del Gobierno, los empresarios, las centrales sindicales y las organizaciones de pensionados.

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Por ahora, no existe un porcentaje oficial de aumento para el próximo año. La reunión estuvo centrada en establecer una ruta de diálogo y en revisar distintos asuntos laborales antes de que avance la negociación específica acerca del nuevo salario mínimo.

Uno de los primeros acuerdos fue instalar una mesa técnica y jurídica que se encarga de analizar las propuestas y observaciones de los diferentes sectores. Los participantes van a tener hasta el 9 de octubre de 2026 para presentar sus comentarios de las normas y disposiciones laborales que están bajo revisión.

Más adelante, la Comisión Permanente de Concertación se reunirá de nuevo el 13 de octubre, cuando se revisarán los planteamientos recibidos y seguirá el diálogo entre los representantes de trabajadores, empresarios y el Gobierno.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, encabezó la primera sesión y planteó que el proceso tiene que desarrollarse bajo la premisa de “escuchar antes de decidir”. La funcionaria aseguró: “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”.

Pese a que el salario mínimo es uno de los asuntos principales que tendrá que abordar la Comisión, la agenda inicial fue más amplia. En la reunión se discutieron temas que tienen relación con plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, inspección laboral, periodistas y comunicadores sociales, negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral.

Igualmente se incluyeron asuntos relacionados con acoso, violencia y discriminación en los espacios de trabajo. La intención del Ministerio del Trabajo es que la Comisión mantenga una agenda permanente y no concentre su actividad únicamente en la negociación anual del salario mínimo.

En la mesa participaron representantes de gremios como la ANDI, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional. Por los trabajadores estuvieron las centrales CGT, CTC y CUT, mientras que de igual forma participaron las confederaciones de pensionados CPC y CDP.

La discusión llega luego del incremento decretado para 2026, que superó el 23 %, y en un escenario económico en el que los indicadores de inflación, productividad y crecimiento tendrán relevancia en la definición del próximo ajuste. No obstante, cualquier cifra que se menciona en este momento corresponde a expectativas o posibles posiciones de los sectores, no a una decisión adoptada.

El proceso va a tener nuevos momentos en octubre y luego deberá cumplir los plazos legales de diciembre para establecer el salario mínimo que regirá en Colombia en el año 2027. En este momento, el dato concreto es que la negociación ya inició, pero el monto del aumento aún está por definirse.