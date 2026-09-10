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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

De la Espriella alcanza 54% de aprobación: ofensiva contra el crimen su gran bandera

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Estos resultados coinciden con una intensificación de operativos contra el crimen organizado.

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