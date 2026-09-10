Abelardo de la Espriella Programa: El Informativo De la Espriella alcanza 54% de aprobación: ofensiva contra el crimen su gran bandera septiembre 10, 2026 Por: Redacción NTN24 Estos resultados coinciden con una intensificación de operativos contra el crimen organizado. También le puede interesar Abelardo de la Espriella De la Espriella alcanza 54% de aprobación: ofensiva contra el crimen su gran bandera Cilia Flores "Palpitaciones cardíacas y gastritis crónica": así es como Cilia Flores dice estar pasando sus días en prisión Marco Rubio Así es como busca Marco Rubio frenar la influencia de China en América Latina Diosdado Cabello Fiscalía chilena inició juicio por crimen de exmilitar Ronald Ojeda; Diosdado Cabello, implicado Régimen cubano Al descubierto: desmienten al régimen cubano en su discurso del embargo de EE.UU. a la salud Hezbolá La explosión provocó un temblor: impactante video de destrucción de túneles de Hezbolá tras ataque de Israel Compartir en: