NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump pidió a corte que finalice la investigación por posible desacato judicial tras expulsión de venezolanos a El Salvador

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
El Departamento de Justicia asegura que el juez James Boasberg se sobrepasó en sus funciones al investigar un posible desacato por los vuelos enviados al Cecot en 2025.

El Gobierno de Donald Trump pidió este martes a una corte federal de apelaciones que finalice la investigación por un posible desacato judicial que tiene relación con la expulsión de cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador en marzo de 2025.

o

En una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia argumentó que el juez federal James Boasberg se excedió al iniciar una investigación para determinar si funcionarios de la Administración Trump desobedecieron deliberadamente una orden judicial que contemplaba impedir que los vuelos llegasen a territorio salvadoreño.

El caso se remonta al 15 de marzo de 2025, momento en el que Estados Unidos deportó a unos 238 migrantes a El Salvador bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La mayoría eran venezolanos y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña.

Boasberg ordenó detener los vuelos cuando las aeronaves aún estaban en el aire y dispuso que los migrantes fueran devueltos a Estados Unidos. No obstante, los aviones siguieron su trayecto y aterrizaron en El Salvador. Más adelante el juez concluyó que habían indicios para investigar si funcionarios del Ejecutivo incumplieron de manera deliberada su orden.

El abogado del Gobierno, el fiscal general adjunto Brett Shumate, aseguró en la audiencia que Boasberg asumió funciones correspondientes al Departamento de Justicia. Según su argumento, si un juez ve que puede existir un delito de desacato, debe remitir la situación a los fiscales para que dictaminen si hay o no que presentar cargos.

La discusión igualmente se enfocó en el papel de Kristi Noem, la cual era secretaria de Seguridad Nacional al momento de las deportaciones. La Administración Trump señaló que Noem tomó la decisión de seguir con los vuelos tras recibir asesoramiento legal. Algunos jueces cuestionaron si presentarla como responsable pudiese terminar funcionando como una estrategia para proteger a otros funcionarios por medio del privilegio ejecutivo.

o

La Unión de Estados Unidos por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a varios de los migrantes deportados, defendió que la investigación siga. Su abogado, Lee Gelernt, aseguró que cerrar el proceso enviaría un mensaje de que el Poder Ejecutivo podría incumplir una orden judicial y luego impedir que se determine quién tomó las decisiones.

El caso llegó de nuevo al pleno de la Corte de Apelaciones de Washington, integrada por 11 jueces, luego de que un panel del mismo tribunal ordenó en abril de 2026 poner fin a la investigación. La corte decidió revisar esa decisión por la importancia del conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Temas relacionados:

Inmigrantes

Estados Unidos

Donald Trump

El Salvador

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Momento exacto: así fue como Delcy Rodríguez admitió que el régimen madurista hizo uso abusivo de la "Ley del Odio"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Actualidad

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Zelenski asegura que Trump dio luz verde a Ucrania para producir misiles Patriot

SpaceX decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship-Foto:EFE
Starship

Starship apunta al espacio: la misión de SpaceX que pondrá a prueba su futuro orbital

Deslave en Nepal- Foto: EFE
Nepal

Nepal suspende búsqueda de desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Zelenski asegura que Trump dio luz verde a Ucrania para producir misiles Patriot

SpaceX decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship-Foto:EFE
Starship

Starship apunta al espacio: la misión de SpaceX que pondrá a prueba su futuro orbital

Balón de la Champions League 2026-2027 - Foto: AFP
Champions League

Así terminó la primera jornada de la Champions League: Manchester United regresó con victoria y PSG defiende su título con goleada

Deslave en Nepal- Foto: EFE
Nepal

Nepal suspende búsqueda de desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

“Nadie está por encima de la ley”: Gobierno de Paz advierte a Evo Morales ante amenazas de nuevas movilizaciones en Bolivia

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chelsea's Stamford Bridge estadio-Foto: EFE
Chelsea FC

Clearlake Capital asume el control absoluto del Chelsea tras la salida definitiva de Todd Boehly

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023