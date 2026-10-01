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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Donald Trump

"Va a ser genial": Trump, en amplia respuesta, cuando le preguntaron si considera construir una "base" en Venezuela

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump (EFE)
Donald Trump (EFE)
Trump, tras la pregunta de la reportera, afirmó que está considerando “hacer muchas cosas” en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una amplia respuesta luego de ser cuestionado sobre una supuesta intención del gobierno norteamericano en Venezuela u otro lugar de Sudamérica de construir una base.

Trump, tras la pregunta de la reportera, afirmó que está considerando “hacer muchas cosas” en Venezuela.

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“Nos llevamos muy bien como usted sabe en Venezuela la situación ha sido excelente. La gente está muy feliz y yo estoy feliz”, aseveró el presidente frente a los periodistas.

El jefe de Estado norteamericano afirmó que Estados Unidos está obteniendo petróleo de Venezuela.

“Estamos obteniendo mucho petróleo y tenemos una gran relación. Venezuela está generando mucho dinero. Así que vamos a empezar a llenar nuestras reservas estratégicas nacionales con petróleo por muy poco dinero y va ser genial”, aseveró.

El Gobierno de Trump firmó importantes acuerdos petroleros con el régimen venezolano luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro que se dio a principio de año.

Maduro, cabe resaltar, fue capturado el pasado 3 de enero en medio de una operación quirúrgica llevada a cabo por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Trump, de hecho, el miércoles aseguró que el tiempo total que duró la operación de Estados Unidos en Venezuela fue de 148 minutos.

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