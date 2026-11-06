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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Santiago Peña

Santiago Peña pide una prórroga para defenderse tras renuncia a la presidencia de Paraguay: "Eso no es debido proceso"

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña - Foto EFE
Peña sigue siendo presidente debido a que el Congreso levantó la sesión para votar por su renuncia por falta de quórum.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizó un nuevo pronunciamiento público este viernes 6 de noviembre, en medio de la crisis política que atraviesa el país y del juicio político impulsado en su contra que sigue en pie pese a su renuncia.

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Peña sigue siendo presidente debido a que el Congreso levantó la sesión para votar por su renuncia por falta de quórum.

El mandatario anunció que solicitó formalmente una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, luego de cuestionar el tiempo que le concedieron para responder al expediente presentado ante el Congreso.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso”, aseveró.

Indicó, en un mensaje en sus redes, que va a exponer su verdad “ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”.

La solicitud fue dirigida al presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez.

En el documento, fechado en Asunción el 6 de noviembre, Peña invocó las garantías del derecho a la defensa y pidió que se le concedan 72 horas adicionales para presentar sus descargos y ofrecer pruebas.

Peña renunció a la presidencia tras una crisis desatada por la intervención y el cierre de la entidad bancaria Ueno Bank, que afecta a millones de clientes.

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El mandatario además renunció después de que los bloques de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo a un juicio político en su contra que habría tenido los votos necesarios para destituirlo.

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", dijo Peña, quien precisó que su prioridad es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

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