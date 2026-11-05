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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Paraguay

Fijan tiempos para el juicio político en contra del presidente paraguayo Santiago Peña: se votaría este viernes

noviembre 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Santiago Peña, presidente de Paraguay - Foto: EFE
Santiago Peña, presidente de Paraguay - Foto: EFE
El mandatario presentó su renuncia al cargo, pero el Congreso no llegó al quorum para aprobarla, por lo que enfrentará el juicio político.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se enfrentará a un juicio político, tras el escándalo financiero que derivó en la liquidación de un banco, pese a que presentó su carta de renuncia este jueves.

El juicio político seguirá su curso en la cámara alta de Paraguay y ya arrancó este jueves con el juramento del tribunal y la presentación de la acusación.

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El proceso continuará este viernes a las 10 de la mañana (hora local) cuando el presidente Peña presente su defensa ante el legislativo.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas, se evaluará la acusación de los diputados. Posteriormente, se desarrollarán los alegatos y luego será la votación nominal de los 45 senadores.

Para la aprobación del juicio político se requieren dos tercios de los 45 senadores, es decir, 30 votos.

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El Congreso paraguayo levantó el jueves por falta de quórum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.

Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión. En ese sentido, Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación.

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