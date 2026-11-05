Caribes de Anzoátegui en el primer lugar y Águilas del Zulia en el último: así marcha la ronda regular de la LVBP

Caribes de Anzoátegui se mantiene firme en el primer lugar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Pisándole los talones a 'la tribu' se encuentra Cardenales de Lara (11-6). 'Los crepusculares' siguen siendo escoltas.

Por su parte, los Tigres de Aragua ocupan la tercera casilla con registro de 11-7, a tres juegos de Caribes.

Los Bravos de Margarita se ubican en la cuarta posición con 10 victorias y nueve derrotas, a 4.5 juegos del liderato.

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Más abajo están los Leones del Caracas, que ocupan el quinto puesto con marca de 8-10, a seis juegos de la cima.

En la sexta posición aparecen los Tiburones de La Guaira, con ocho triunfos y 12 derrotas, a siete juegos de Caribes.

La parte baja de la clasificación la completan los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia.

'La nave turca' ocupa el séptimo lugar con balance de 7-13, a ocho juegos del primer puesto, mientras que 'los rapaces' cierran la tabla con seis victorias y 14 derrotas, a nueve juegos del liderato.

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) inició el pasado lunes 12 de octubre.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.