Congreso de Paraguay no acogió renuncia del presidente Santiago Peña y tendrá que enfrentar el juicio político

El Congreso paraguayo levantó el jueves por falta de quórum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.

Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión. En ese sentido, Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación.

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana.

Se espera que sobre las 19:45 (hora local), el Congreso comience una sesión para tratar el juicio político contra el mandatario.

Tras la falta de quórum en el Congreso, Peña aseguró que enfrentará el juicio político.

"Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", dijo.

"No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", agregó.