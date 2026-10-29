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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Bombardeo

Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó: alias 'Alex', uno de los cabecillas de la organización, estaría entre los abatidos

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Clan del Golfo - AFP
Clan del Golfo - AFP
De acuerdo con los reportes de inteligencia suministrados para esta información, García Atehortúa tenía 34 años y llevaba aproximadamente una década dentro de esta estructura criminal.

Se siguen conociendo detalles del bombardeo ejecutado por el Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana contra el Clan del Golfo en el departamento de Chocó, luego de la orden impartida por el presidente Abelardo de la Espriella.

En las últimas horas trascendió información sobre uno de los presuntos integrantes de esta organización criminal que habría muerto durante la ofensiva militar. Se trataría de Yeison Arley García Atehortúa, conocido con el alias de 'Alex', señalado como cabecilla zonal del Clan del Golfo.

De acuerdo con los reportes de inteligencia suministrados para esta información, García Atehortúa tenía 34 años y llevaba aproximadamente una década dentro de esta estructura criminal. Además, era considerado el tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez, con presencia en Chocó y Antioquia.

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Según esos reportes, alias 'Alex' tendría bajo su responsabilidad las actividades ilegales de esta organización en los municipios de Istmina, Nóvita, Litoral de San Juan, Medio San Juan y Sipí.

Su trayectoria dentro del grupo armado estaría relacionada con diferentes confrontaciones contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, principalmente por el control territorial y las rutas utilizadas para el narcotráfico.

Entre los hechos que le atribuyen las autoridades figura una confrontación registrada el 9 de agosto de 2024 en las veredas Buenas Brisas y San Agustín, en Sipí, Chocó. Posteriormente, el 23 de enero de 2025, habría ordenado nuevos enfrentamientos contra el ELN en el sector de Fugiadó, en límites entre Istmina y Medio San Juan.

También habría participado en combates registrados el 7 de febrero de 2025 en la zona del San Juan y el Baudó, en medio de las disputas por el control de las rutas del narcotráfico. A estos antecedentes se suman confrontaciones contra las disidencias de las Farc en Guaranguao, municipio de Nóvita, en agosto de 2025, y en Fujiadó, Medio San Juan, en septiembre de ese mismo año.

¿Cuál es la estructura del Clan del Golfo que fue bombardeada y dónde ocurrió el operativo?

Según la información confirmada por fuentes militares, el objetivo de la operación fue un campamento de la subestructura Edwin Guzmán Martínez del Clan del Golfo, ubicado en zona rural del municipio de Nóvita, Chocó.

El bombardeo se desarrolló durante la madrugada del miércoles 28 de octubre y dejó, de acuerdo con el balance preliminar, más de seis integrantes de esta organización muertos y una persona capturada. Las tropas también reportaron la incautación de armas, explosivos y material de intendencia.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó inicialmente que seis integrantes del grupo armado habían muerto y que otra persona había sido capturada. Sin embargo, advirtió que el número de víctimas podría aumentar debido a las condiciones geográficas del lugar, donde las autoridades adelantaban labores de búsqueda en una zona de pendiente.

De hecho, la dificultad para trasladar los cuerpos terminó aplazando el pronunciamiento que tenía previsto realizar el mandatario junto con la cúpula militar.

Cabe resaltar que la operación militar se produce en medio de las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras del Clan del Golfo, organización que mantiene presencia en diferentes departamentos y que ha ampliado sus actividades ilegales alrededor de economías como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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