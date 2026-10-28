Estas son las imágenes de la llegada de Flavio Bolsonaro junto a su familia a Miami tras salir de Brasil

Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami a las 9:30 a. m. en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, después de abandonar Brasil pese a una prohibición judicial de salida del país. El senador y excandidato presidencial brasileño viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas.

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La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la familia ingresó a territorio argentino el martes a las 22:50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones. Según el organismo, los cuatro presentaron documentación habilitada y no registraban impedimentos legales para entrar a la Argentina.

Cuarenta minutos después, a las 23:30, Bolsonaro y sus familiares abordaron un vuelo privado despachado por la empresa Baires Fly. El plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil, Ecuador, donde la aeronave hizo una escala para cargar combustible antes de continuar hacia Estados Unidos.

Cabe resaltar que el traslado se realizó en un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, que había llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú desde Buenos Aires el lunes por la noche. Durante el recorrido hacia Ecuador, el avión evitó atravesar el espacio aéreo brasileño.

Finalmente, en la mañana de este miércoles se conocieron las imágenes del avión ya en Miami, mientras Flávio Bolsonaro bajaba de este.

La salida del dirigente se produjo en medio de investigaciones judiciales por presuntas maniobras de lavado de dinero y otras irregularidades financieras. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, cercano al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar Brasil. Tras vencer el plazo, las autoridades brasileñas cancelaron sus documentos de viaje ordinario y diplomático.