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Estados Unidos

Se va la contundente vocera de Donald Trump: Karoline Leavitt deja la Casa Blanca tras ser calificada por el presidente como “una de las mejores secretarias de prensa de la historia”

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
la secretaria de prensa Karoline Leavitt-Foto: EFE
la secretaria de prensa Karoline Leavitt-Foto: EFE
La secretaria de prensa abandonará el cargo a finales de mes para dedicarse a su familia y ser asesora en el Partido Republicano.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que la secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes con el objetivo de pasar más tiempo junto a sus hijos pequeños y su familia.

El mandatario expresó su total respaldo a la decisión de la funcionaria, a quien definió como una de sus colaboradoras de mayor confianza y una líder clave dentro de la administración republicana.

A pesar de su salida del equipo de prensa oficial de la Casa Blanca, Leavitt mantendrá una posición de relevancia en el entorno político del mandatario.

Según detalló Trump, la funcionaria asumirá un rol como asesora externa sénior y continuará siendo una voz influyente dentro del Partido Republicano para preparar los comicios de mitad de legislatura.

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“Karoline ha sido una auténtica líder en la Casa Blanca y ha realizado un trabajo fenomenal luchando por la justicia y la libertad desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024”, afirmó el presidente en su comunicado.

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Trump concluyó su mensaje elogiando el desempeño de la portavoz, a quien calificó como “una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo” y le agradeció públicamente por su labor al frente del equipo de comunicación del Ejecutivo.

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