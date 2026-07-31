Policía marroquí detuvo a al menos 30 personas tras disturbios cerca del enclave español de Ceuta

La policía marroquí detuvo este viernes por la mañana a unos 30 jóvenes en la ciudad de Fnideq, después de varios enfrentamientos cerca de la frontera con el enclave español de Ceuta.

Miles de personas que intentan llegar a Europa se congregaron en los últimos días en las colinas que dominan la zona fronteriza, desde donde lanzan piedras contra las fuerzas de seguridad locales, quienes han intentado dispersarlos en varias ocasiones, rociándolos con cañones de agua y gases lacrimógenos.

El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Vivas, cifró en 60.000 los migrantes que cruzaron la frontera de Marruecos al enclave en los últimos días, equivalente al "70% de la población" local.

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"Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta", dijo Vivas en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó este viernes la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar.

Sánchez expuso que "estos últimos días" hubo una "propagación en las redes sociales, a través de las mafias", de una "lectura interesada" de una sentencia del Tribunal Supremo español.

Según la decisión judicial, "no tiene encaje en las repatriaciones" la de "aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar", explicó el mandatario socialista, que añadió que esta "lectura interesada" es la que "ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas".