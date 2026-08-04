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Martes, 04 de agosto de 2026
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Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego: cenizas superan los 6.000 metros

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego - AFP
Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego - AFP
El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava que descendieron por sus laderas.

Guatemala declaró una alerta de "peligro", el segundo nivel más alto, por una potente erupción del volcán de Fuego, ubicado a 35 kilómetros de la capital, e inició la evacuación de viviendas cercanas.

El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava que descendieron por sus laderas, mientras se levantaron grandes columnas de gases y ceniza.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón comunal del centro de ese municipio para que pasen la noche a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos salieron de sus viviendas con solo un puñado de ropa y alimentos.

"Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar", declaró a la AFP Alejandro García, de 68 años, habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir.

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la "alerta anaranjada", previa a la roja de emergencia, "a nivel nacional" para que todas las instituciones estatales se preparen en caso de ser necesario.

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En un video publicado en redes sociales, la vocera de la Conred, Valeria Urízar, hizo un llamado a los pobladores a realizar una "autoevacuación" si "las condiciones representan un riesgo para su vida". Hasta el momento no se ha informado de una cifra de personas evacuadas.

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh), en su último informe, señaló que continuaba la "fase más intensa de la erupción" y alertó de más deslaves de material ardiente en los flancos sureste, suroeste y sur del volcán.

"El incremento en el número y tamaño de estas corrientes" hacia la "base" del volcán "se mantiene como la principal amenaza para las comunidades" cercanas, advirtió.

El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al volcán como prevención.

En tanto, la policía de tránsito cerró una carretera que rodea el macizo y que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal sitio turístico del país.

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