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Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella reveló los nombres del nuevo director de la UNGRD, el embajador en México y el director del SENA

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo De La Espriella - EFE
El presidente electo colombiano también anunció el traslado de la sede de ProColombia a Medellín.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se alista para su posesión el 7 de agosto y, en el transcurso de los días, ha hecho varios nombramientos de quienes lo acompañarán durante su Gobierno.

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Este lunes, el mandatario entrante realizó algunos de estos nombramientos. Entre ellos, anunció el traslado de la sede de ProColombia a Medellín, la instalación de una sede alterna de la Presidencia en la ciudad y varias designaciones de funcionarios.

Entre estos funcionarios se encuentra Mauricio Tobón, quien será el nuevo embajador de Colombia en México.

“Nuestro próximo embajador en México será un hijo de esta tierra, Mauricio Tobón, empresario y amigo. Bienvenido, embajador Tobón, al Gobierno del Tigre, al Gobierno de la Patria Milagro”, expresó.

Asimismo, indicó que el geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán asumirá la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).


Según el presidente electo, el geólogo tendrá como reto recuperar la entidad tras los escándalos de corrupción que la han marcado.

“El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, afirmó el presidente electo.

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Del mismo modo, De La Espriella designó al fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA e indicó que el reto será fortalecer la formación técnica y tecnológica.

He designado al Fraile Ricardo Torres Castro como director del SENA, con la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social”, aseveró.

“En la Patria Milagro, la educación para el trabajo dejará de ser una alternativa de segunda categoría para convertirse en una prioridad nacional que abra puertas, cierre brechas y transforme vidas”, afirmó.

Finalmente, el mandatario indicó que “escuchar, coordinar y trabajar de la mano con los territorios será la base para hacer realidad la Patria Milagro”.

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