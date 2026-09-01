Secretario de Energía de EEUU viajará a Venezuela para sentar bases de un acuerdo petrolero

Tras el acuerdo petrolero firmado el pasado viernes entre Estados Unidos y Venezuela, la administración del presidente Donald Trump ha dado a conocer que el secretario de Energía, Chris Wright, viajará a Caracas para formalizar la expansión de las operaciones de Chevron en la nación sudamericana. De acuerdo con la Casa Blanca, este movimiento hecho en los últimos días hace parte de una estrategia por medio de la cual buscan facilitar una eventual transición democrática en territorio venezolano, según información expuesta por alto funcionario de EEUU.